Луганск, , 09:11 — REGNUM Подача воды в Луганске должна стать круглосуточной к концу июня — началу июля, впервые с 2014 года. Об этом сообщил 2 июня мэр Луганска Манолис Пилавов.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время полным ходом идёт работа по водозаборам: восстанавливаются Петровский и Айдарский водозаборы. Также восстанавливают водоводы. На протяжении восьми лет воду в городе подают по графику.

«Планируем к концу июня — началу июля перейти на круглосуточную подачу воды», — сказал Пилавов ТАСС.

Он отметил, что с начала украинской силовой операции в Донбассе подача воды в городе сократилась втрое: со 140-150 тыс. кубометров в сутки до 45 тыс. кубометров. За счёт резервов в Луганске довели подачу воды до 100-105 тыс. кубометров в сутки, и этого количества хватало на обеспечение водой по графику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о процессе разминирования в республике.

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