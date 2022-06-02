Вашингтон, 2 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В новой стратегической концепции Североатлантического альянса (НАТО), которая должна быть принята на саммите НАТО в июне, Россия будет названа главной угрозой. Об этом 2 июня заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Разработка стратегической концепции не завершена. Однако, думаю, мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», — сказала она.

Также Смит уточнила, что такая концепция является для НАТО главным приоритетом и она не изменится в течение ближайшего будущего.

«Поэтому вы увидите большой акцент на таких вещах, как сдерживание и оборона, а также шагах, которые альянс готов сделать, чтобы укрепиться», — добивала постоянный представитель США при НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что позиция невмешательства НАТО в конфликт на Украине неизменна.