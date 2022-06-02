Канберра, , 09:03 — REGNUM Слишком оптимистичные данные по заработной плате и расходам убедили экономистов одного из крупнейших банков Австралии ANZ, что повышение процентной ключевой ставки на следующей неделе будет намного сильнее, чем первоначально прогнозировалось. Об этом 2 июня сообщил новостной портал News.com.au.

Повышение процентной ставки Pixabay.com

Теперь аналитики ANZ ожидают, что Резервный банк Австралии повысит ставку на 40 базисных пунктов вместо 25.

В финансовом учреждении считают, что опубликованные 1 июня данные о ВВП Австралии намекают на то, что безудержная инфляция потребует от регулятора более жестких мер на заседании совета директоров на следующей неделе, в результате чего текущая ключевая ставка в 0,35% может увеличиться более чем в два раза.

В прошлом месяце Резервный банк Австралии впервые за 12 лет повысил ключевую ставку, чего не происходило даже во время пандемии коронавируса.