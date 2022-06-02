Донецк, 2 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под удар артиллерии украинских войск попала Пантелеймоновка. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 8:45 зафиксирован очередной удар артиллерии ВСУ. С позиций в посёлке Новгородское обстрелян населённый пункт Пантелеймоновка. Всего выпущено семь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.