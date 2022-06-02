Москва, 2 июня 2022, 08:59 — REGNUM Достижения компромиссов России с США на различных площадках после 24 февраля свелись к минимуму, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне заявил, что боевые действия на территории Украины могут продлиться «очень много месяцев» и признаков скорого окончания конфликта не видно.
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