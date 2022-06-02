Мельбурн, Австралия, , 09:02 — REGNUM Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниел Эндрюс воспользовался возможностью, чтобы еще раз подвергнуть критике «скупую политику» бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, который потерпел поражение на недавних выборах, во время официального объявления о запуске одного из «крупнейших» инфраструктурных проектов в своем родном штате. Об этом 2 июня сообщил телеканал Sky News.

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Утром 2 июня Эндрюс посетил Клейтон на юго-востоке Мельбурна, где объявил о начале работ по строительству пригородной железнодорожной ветки, направленной на улучшение доступа к общественному транспорту и уменьшение заторов на дорогах.

Премьер-министра штата спросили, будут ли одобрены федеральным правительством Австралии во главе с лейбористами дополнительные 9 миллиардов долларов, которые он запросил для проекта.

«Мы девять лет не получали справедливого финансирования, и я думаю, что все жители Виктории знают это … Это вполне могло быть одной из причин, по которой жители штата так сильно поддерживали правительство во главе с Альбанизом», — ответил Эндрюс, имея в виду скупость бывшего премьер-министра Скотта Моррисона.