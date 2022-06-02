Москва, 2 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Молоко и низкокалорийные молочные продукты снижают риски развития сахарного диабета, ожирения, способствуют похудению и улучшению работы сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системы, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Молоко

Молоко является одним из лучших источников легкоусвояемого белка. Один стакан молока (200 мл) содержит почти 7 граммов белка. Молоко содержит кальций, калий, магний, фосфор, витамин К2, обеспечивающие нормализацию минерального обмена в костной ткани и снижающие риск развития остеопороза и переломов.

Молочные продукты необходимы в ежедневном рационе человека. В день рекомендуются употреблять 2-4 порции молочных продуктов, например, стакан кефира, молока, ряженки, 25–75 граммов сыра или 50–70 грамм творога.

При этом каждый четвёртый житель планеты имеет определенную степень непереносимости лактозы. Поэтому некоторым категориям граждан следует ограничить или полностью исключить молоко из рациона.

Как сообщало ИА REGNUM, дата изготовления, срок годности и пищевая ценность должны обязательно присутствовать на упаковке с молоком.

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