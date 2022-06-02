Москва, , 08:58 — REGNUM На сегодняшний день на международном уровне серьёзных обсуждений ракетной проблематики не ведётся. Об этом 2 июня заявил посол по особым поручениям российского МИД России Григорий Машков.

Диалог Pixabay.com

Читайте также: В США заявили об угрозе ядерной войны из-за ракет РФ и КНР

Российский дипломат указал, что последняя встреча группы экспертов по вопросам ракет во всех аспектах состоялась в 2008 году.

«С этого момента ничего серьёзного по ракетам не обсуждалось», — подчеркнул Машков.

В этой связи Россия, по его словам, предлагает запустить диалог по вопросу контроля над ракетами. Дипломат добавил, что «ракетной площадке не уделено должного внимания». На сегодня, отмечает Машков, на данном направлении кроме Режима контроля за ракетными технологиями и Гаагского кодекса поведения, нет ничего.

Ранее по теме: США хотят ограничить использование Россией ракет «Сармат» — посол Антонов

«Ситуация ещё ухудшается и тем, что по этой теме серьёзного диалога нет вообще, — сетует представитель внешнеполитического ведомства, слова которого приводит ТАСС. — Надо начинать с малых шагов — запустить диалог».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты выступают за ограничение применения Россией таких стратегических видов вооружений, как подводные ядерные аппараты «Посейдон» и межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».

Он подчеркнул, что Вашингтону «очень не нравится ракета «Сармат», он хотят в рамках будущих договоренностей по контролю над вооружениями запретить её использование.