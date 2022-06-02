Калуга, 2 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Калужской области Всероссийская информационно-профилактическая акция «День русского языка» будет проходить со 2 по 6 июня. Ее цель — патриотическое воспитание, уважение и бережное отношение к русскому слову, повышение статуса русского языка как языка межнационального общения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

В Калужской области к акции «День русского языка» присоединились представители органов власти, образовательных учреждений, национальных и общественных объединений, институтов гражданского общества и средств массовой информации.

Мероприятие приурочено к одноименному государственному празднику, который учреждён 6 июня 2011 года — в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, чьи произведения входят в число мирового культурного наследия.