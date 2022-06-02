Канберра, , 09:01 — REGNUM По словам нового казначея Австралии Джима Чалмерса, скачок цен на газ в стране является результатом «идеального шторма», который образовался из-за множества факторов. Об этом он заявил 2 июня в эфире телеканала Nine News.

Газ ru.torange.biz

На прошлой неделе в Австралии оптовые цены на газ подскочили из-за опасений, что электросети на восточном побережье не хватит для обеспечения электроэнергией домов и предприятий.

Самым главным фактором резкого повышения цен на газ, по словам Чалмерса, являются последние события на территории Украины.

Еще одна причина кроется в наступлении зимнего сезона в Австралии и увеличении потребления электроэнергии. К этому добавилась и нехватка угля в стране.