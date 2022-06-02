Донецк, 2 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

Новая атака зафиксирована в 8:35 с украинских позиций в Авдеевке. По Ясиноватой выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли Ясиноватую и Макеевку.