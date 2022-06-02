Якутск, , 08:58 — REGNUM В Усть-Алданском районе Якутии намерены за короткий срок восстановить размытые паводком дороги. Ущерб от подтоплений устанавливается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе правительства республики.

Деревня Староскаковское отрезана паводком 40.mchs.gov.ru

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Смета для ремонта уже подготовлена и будет направлена на экспертизу. Предварительно ущерб, нанесённый дорогам, оценивается в 40 млн рублей.

«Все разрушенные дороги должны быть восстановлены в строительный сезон. Средства на аварийно-восстановительные работы будут выделены. Местная администрация должна завершить составление сметы, проекта и в кратчайшие сроки направить на экспертизу документы. А до ремонта необходимо сделать временный проезд, отсыпку. Тем более дороги — это единственное средство передвижения между поселками, а навигация открыта, люди уже начинают активно ездить», — распорядился первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырёх районах Якутии поднялся уровень воды в реках. По данным на 2 июня, остаётся подтопленной взлётно-посадочная полоса аэропорта в посёлке Зырянка. На особом контроле ситуация в Усть-Янском районе республики.