Якутск, 2 июня 2022, 08:58 — REGNUM В Усть-Алданском районе Якутии намерены за короткий срок восстановить размытые паводком дороги. Ущерб от подтоплений устанавливается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе правительства республики.
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Смета для ремонта уже подготовлена и будет направлена на экспертизу. Предварительно ущерб, нанесённый дорогам, оценивается в 40 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в четырёх районах Якутии поднялся уровень воды в реках. По данным на 2 июня, остаётся подтопленной взлётно-посадочная полоса аэропорта в посёлке Зырянка. На особом контроле ситуация в Усть-Янском районе республики.