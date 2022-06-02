Канберра, 2 июня, 2022, 09:24 — ИА Регнум. 28-летнему жителю Австралии было предъявлено обвинение в том, что он якобы, выдавая себя за инструктора по йоге, неподобающим образом прикасался к двум женщинам. Об этом 2 июня сообщил телеканал Nine News.

(сс) Trollderella Занятие йогой

«Общий посыл обвинения заключается в том, что этот человек пришел в бизнес-центр Карл-Корта, а затем домогался двух женщин под предлогом обучения их некоторым позам йоги», — сказал журналистам старший сержант полиции Крис Итон.

После задержания мужчина был освобожден под залог и должен предстать перед судом 26 июня.

Полицейские полагают, что подозреваемый также может быть ответственен и за другие предполагаемые нападения на женщин, и призвали всех, у кого есть относящаяся к делу информация, сообщить об этом.