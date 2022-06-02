Чита, 2 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более миллиона граждан, по состоянию на 2 июня первым компонентом от коронавируса привиты 712 550 человек, сообщает пресс-служба правительства региона. Также известно, что завершили вакцинацию 653 809 граждан. Повторно привиты — 213 821. Также первый компонент вакцины получили 4 642 ребёнка, из них завершили вакцинацию — 1 489.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация

Медики отмечают, что вакцинация и своевременная ревакцинация — главная защита от тяжелого течения болезни. Поставить прививку можно в 77 стационарных и 60 передвижных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 2 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 891 (+23 за минувшие сутки).

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