Ульяновск, 2 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные природные пожары. Соответствующие обновлённые данные публикует управление МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По данным ведомства, 1 июня на территории региона произошло четыре загорания сухой травы на площади 0,0405 гектара.

Кроме того, потушен лесной низовой пожар, который произошёл в Охотническом участковом лесничестве Ульяновского района. Его обнаружили в 14:30, на тот момент площадь возгорания составляла 0,5 гектара. Пожар локализовали в 16:00, а ликвидировали в 20:30 на площади 1,17 гектара.

В тушении лесного пожара участвовали 26 спасателей, привлечено семь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Ульяновской области зарегистрировано три возгорания сухой травы на площади 0,07 гектара. Также потушен один лесной пожар на площади 0,09 гектара.