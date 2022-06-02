Москва, , 08:53 — REGNUM Киевскому режиму хорошо известны требования России по решению конфликта на Украине, однако украинские власти «морозят» такие переговоры. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российская сторона предельно чётко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель Кремля отметил, что Киев отказывается от переговоров с Москвой и добавил, что, по его мнению, на данный момент, вероятно, украинская сторона под нажимом своих западных кураторов выбирает другой вариант развития событий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит заявила, что позиция невмешательства НАТО в конфликт на Украине неизменна.