Ижевск, 2 июня, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Удмуртия получит бюджетный кредит в размере 710 млн рублей на компенсацию средств, направленных на погашение государственного долга. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

401(K) 2012 Кредиты

Эти средства планируется направить на погашение обязательств по государственным ценным бумагам и коммерческим кредитам, сложившихся на 1 января 2022 года. Бюджетный кредит предоставляется по ставке 0,1% годовых со сроком погашения до 2028 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении Удмуртии в 2022 году дополнительных средств. Средства в объеме 10,697 млрд рублей планируется направить на предоставление бюджетных кредитов для погашения долговых обязательств.

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