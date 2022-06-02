Москва, , 08:56 — REGNUM МВД и Минцифры России создают новый ресурс для проверки выданных водителям удостоверений, сообщает 2 июня ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Водитель маршрутки Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В настоящее время совместно с Минцифры России создаётся новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений», — сообщили агентству в пресс-центре.

В ведомстве планируют передавать сведения о выданных водительских удостоверениях в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг. При этом задействуют хранилище данных ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в России начал действовать закон, позволяющий идентифицировать граждан не только по паспорту, но и по водительским правам.

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