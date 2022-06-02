Анкара, 2 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган сменил послов в двух странах — в Финляндии и Швеции. Об этом сообщает вестник турецкого правительства Resmi Gazete.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По информации издания, Эрдоган сменил послов в Финляндии и Швеции, ранее подавших заявку на вступление в НАТО.

Власти Турции не раз заявляли, что не могут одобрить вступление в альянс этих государств из-за их связей с запрещённой Анкарой Рабочей партии Курдистана.