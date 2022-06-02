Чусовой, Пермский край, , 08:50 — REGNUM В Пермском крае на железнодорожном переезде произошла авария. Пострадали пять человек, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Последствия аварии Уральская транспортная прокуратура

По данным ведомства, вечером 1 июня на перегоне Чусовская — Антабары СВЖД грузовик врезался в помещение поста дежурного по железнодорожному переезду. Вследствие разрушения объекта был задет последний вагон движущегося грузового поезда с углём. Вагон сошёл с рельсов, в будке произошёл пожар. До столкновения с постовой будкой грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

Из-за аварии пострадали пять человек. Из них двое госпитализированы. ЧП привело к задержке одного грузового поезда. Потребовалось восстановление железнодорожного полотна.