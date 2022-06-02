Кишинёв, 2 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Политический диалог между Кишинёвом и Москвой практически прекратился, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Нику Попеску на румынском телеканале TVR.

Mfa.gov.md Нику Попеску

«Как начались военные действия на Украине, политический диалог с Россией был практически прерван. Но он продолжается на дипломатическом уровне», — сказал глава МИДЕИ.

Он отметил, что посольства продолжают работу, общение с российским послом в Кишинёве также ведётся. Попеску добавил, что и ранее диалог между двумя странами был не особо интенсивным. Осенью, когда велись переговоры о продлении контракта на поставку газа, кроме главы МИДЕИ, Россию посетили два вице-премьера.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду заняла этот пост в декабре 2020 года. Она до сих пор ни разу не общалась с президентом РФ Владимиром Путиным.