Ростов-на-Дону, 2 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на улице Ленина водитель иномарки сбил 14-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП

Дорожная авария случилась около 20:00 мск 1 июня. Водитель Mazda cx 5, по предварительным данным, проехав перекрёсток с улицей Погодина и нерегулируемый пешеходный переход, сбил несовершеннолетнего мальчика. Подросток переходил дорогу в неположенном месте.

С травмами пострадавший был доставлен в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.