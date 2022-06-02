Набережные Челны, Татария, , 08:55 — REGNUM В городе Набережные Челны обстреляли здание драматического театра. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Стрельба Lisa Roe

Инцидент произошел в ночь на 1 июня. В результате обстрела здания драмтеатра были повреждены стекла. По подозрению в причастности к преступлению задержали местного жителя 2000 года рождения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 14 апреля на берегу реки Брыска между селами Чирпы и Именьково в Татарии злоумышленник выстрелил из неустановленного оружия в автомобиль «Рено Логан», в котором находились трое мужчин.

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