Москва, , 08:47 — REGNUM Переговоры Москвы и Киева сейчас, собственно, морозят украинские власти. Об этом сегодня, 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, Россия предельно чётко озвучила свои требования по Украине. Они хорошо известны в Киеве.

«Видимо под нажимом своих кураторов Киев пока предпочитает другой вариант», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры, которые проводят представители России и Украины, идут непросто, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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