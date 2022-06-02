Москва, 2 июня 2022, 08:47 — REGNUM Переговоры Москвы и Киева сейчас, собственно, морозят украинские власти. Об этом сегодня, 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия предельно чётко озвучила свои требования по Украине. Они хорошо известны в Киеве.
«Видимо под нажимом своих кураторов Киев пока предпочитает другой вариант», — подчеркнул Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, переговоры, которые проводят представители России и Украины, идут непросто, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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