Москва, 2 июня, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Переговоры Москвы и Киева сейчас, собственно, морозят украинские власти. Об этом сегодня, 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По его словам, Россия предельно чётко озвучила свои требования по Украине. Они хорошо известны в Киеве.

«Видимо под нажимом своих кураторов Киев пока предпочитает другой вариант», — подчеркнул Песков РИА Новости.

Как сообщалоИА REGNUM, переговоры, которые проводят представители России и Украины, идут непросто, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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