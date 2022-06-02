Пекин, , 08:46 — REGNUM Китай и Вануату достигли консенсуса из пяти пунктов по улучшению двусторонних отношений и активизации сотрудничества в международных и региональных делах, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Ван И Kremlin.ru

Консенсус был достигнут на встрече члена Госсовета КНР и министра иностранных дел Китая Ван И с премьер-министром Вануату Бобом Лафманом и его ключевыми членами кабинета. Обе стороны договорились о дальнейшем укреплении политического взаимного доверия, поддержании взаимовыгодного сотрудничества, дальнейшей дружбе между двумя народами, углублении стратегической координации и активизации регионального сотрудничества.

Ван находится с визитом в Вануату в рамках своего турне по островным странам Тихого океана, в ходе которого он также посетит Папуа — Новую Гвинею и Восточный Тимор. Прежде чем прибыть в Порт-Вилу, он посетил Соломоновы острова, Кирибати, Самоа, Фиджи и Тонгу.