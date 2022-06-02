Москва, 2 июня 2022, 08:46 — REGNUM Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) начал проработку вопроса запуска пилотируемых кораблей «Союз» с космодрома Восточный, сообщил генеральный директор ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов.
По его словам, обеспечение гарантированного доступа в космос является приоритетной задачей Федеральной космической программы РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на космодроме Байконур ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-20» установлена на стартовый стол.
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