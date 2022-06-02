Москва, 2 июня, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) начал проработку вопроса запуска пилотируемых кораблей «Союз» с космодрома Восточный, сообщил генеральный директор ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов.

(сс)Владислав Ларкин Космодром Восточный

«С учетом наличия в госкорпорации «Роскосмос» двух стартовых комплексов для ракет-носителей «Союз» логично выглядит доработка стартового комплекса на космодроме Восточный для обеспечения запуска пилотируемых космических кораблей, и такие работы уже начаты», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, обеспечение гарантированного доступа в космос является приоритетной задачей Федеральной космической программы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на космодроме Байконур ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-20» установлена на стартовый стол.

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