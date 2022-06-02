Москва, , 15:13 — REGNUM Давление на Тирасполь со стороны Киева будет нарастать, а Запад не откажется от идеи создать в Приднестровье для России «второй фронт». Об этом 2 июня ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В диверсионных актах, расцененных Тирасполем как теракты, был обнаружен украинский след», — заявила эксперт.

Примечательно, что Украина оказывала давление разной интенсивности на Приднестровье с 2015 года, рассматривая регион в качестве российского форпоста у себя в тылу, отметила Харитонова.

Сейчас есть все основания полагать, что по мере ухудшения ситуации для Киева на восточном направлении давление на ПМР будет усиливаться, уверена политолог.

«Очевидно, что Запад не отказался от попытки создать «второй фронт» для России на территории Молдавии и Приднестровья», — заключила Харитонова.

Напомним, что ранее президент Приднестровья обвинил в совершенных терактах украинские спецслужбы.