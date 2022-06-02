Ижевск, , 08:44 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 июня прививку от коронавируса сделал 698 091 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Прививка ru.torange.biz

Второй компонент препарата получили 557 889 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 159 970 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 49 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 629 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 166 969 случаев заражения коронавирусом, из них 25 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 23 новых случая заражения.