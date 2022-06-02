Москва, 6 июня, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Российская певица Дора (Дарья Шиханова) выпустила видео на песню Loverboy. Премьера ролика состоялась 6 июня в официальном сообществе артистки в соцсети «‎ВКонтакте»‎.

Кадр из клипа на песню Loverboy Дора

В опубликованном клипе певица посещает известные места французской столицы, попутно демонстрируя дорогостоящую одежду. Стоит отметить, что Loverboy стал первым видеорелизом Доры в 2022 году.

Напомним, 3 июня 2022 года Дора представила свой третий студийный альбом под названием Miss. Пластинка включила в себя 13 треков, некоторые представляют собой совместные работы с другими популярными артистами.