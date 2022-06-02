Париж, , 08:44 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Хорватии Марину Чиличу в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Продолжительность встречи составила 4 часа 11 минут и завершилась со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).

Андрей Рублёв (сс) Carine06

Рублёв 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 33 эйса, две ошибки на подаче и 2 из 7 брейков.

В полуфинале турнира Чилич сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

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