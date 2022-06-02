Пекин, , 08:43 — REGNUM Китай выпустил циркуляр об ускорении интеграции сельской электронной коммерции и систем экспресс-доставки, чтобы лучше увязать производство и потребление между городскими и сельскими районами, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В стране будут модернизированы логистические распределительные центры на уровне уездов и построены демонстрационные зоны для скоординированного развития сельской электронной коммерции и услуг экспресс-доставки, говорится в циркуляре, совместно выпущенном Министерством коммерции КНР и семью другими правительственными учреждениями.

Китай стремится к дальнейшему облегчению перемещения сельскохозяйственной продукции из деревень в города и потребительских товаров из городских районов в сельские районы, говорится в циркуляре.

Будут приняты меры по стимулированию населенных пунктов к улучшению инфраструктуры экспресс-доставки в сельской местности, содействию строительству объектов логистики холодильной цепи для хранения и консервации сельскохозяйственной продукции и укреплению слабых звеньев логистики холодильной цепи в производственных районах.

Страна также будет поощрять квалифицированные сельские районы к развитию интеллектуальной логистики при поддержке облачных вычислений, больших данных и Интернета вещей, предлагая услуги электронной коммерции, включая разработку продуктов, анализ данных и маркетинг.