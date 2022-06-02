Багдад, , 08:44 — REGNUM Новый рекордный показатель месячного дохода от продажи нефти установил в мае 2022 года Ирак ($11,4 млрд), побив предыдущий рекорд, который был установлен в марте. Об этом 1 июня сообщило иракское министерство нефти со ссылкой на предварительные данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Общий объем экспорта сырой нефти составил 102 миллиона 303 тысячи 20 баррелей, доходы достигли $11,436 миллиарда», — приводит сообщение министерства «Прайм».

При этом уточняется, что среднесуточный объем экспорта нефти за отчетный период составил 3,3 миллиона баррелей со средней ценой $111,79 за баррель.

Отметим, в марте 2022 года Ирак получил рекордную за 50 лет сумму от экспорта нефти — порядка $11 млрд — со средней ценой $108,5 за баррель.