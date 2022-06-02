Багдад, 2 июня, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Новый рекордный показатель месячного дохода от продажи нефти установил в мае 2022 года Ирак ($11,4 млрд), побив предыдущий рекорд, который был установлен в марте. Об этом 1 июня сообщило иракское министерство нефти со ссылкой на предварительные данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Общий объем экспорта сырой нефти составил 102 миллиона 303 тысячи 20 баррелей, доходы достигли $11,436 миллиарда», — приводит сообщение министерства «Прайм».

При этом уточняется, что среднесуточный объем экспорта нефти за отчетный период составил 3,3 миллиона баррелей со средней ценой $111,79 за баррель.

Отметим, в марте 2022 года Ирак получил рекордную за 50 лет сумму от экспорта нефти — порядка $11 млрд — со средней ценой $108,5 за баррель.