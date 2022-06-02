Москва, 2 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Украинская сторона хорошо знает требования России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, под нажимом кураторов Киев избегает переговорного процесса.

«Российская сторона предельно чётко озвучила свои требования, — цитирует РИА Новости слова Пескова. — Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры».