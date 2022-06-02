Аксайский район, Ростовская область, 2 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Ростовской области огнеборцы потушили пожар на территории аксайских рынков. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

О случившемся на рынке «Классик» на проспекте Аксайском в Аксайском районе стало известно примерно в 22:20 мск 1 июня. Огонь вспыхнул в торговом павильоне. Площадь пожара составила 50 кв. метров.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте пожара работали 25 человек и семь единиц техники.

ИА REGNUM напоминает, что аксайские рынки в Ростовской области были закрыты весной 2021 года. Торговля, которая на протяжении многих лет велась на муниципальных землях, была незаконной. Следователи полагают, что участки были переданы в частные руки незаконно.