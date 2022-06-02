Ижевск, , 08:41 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 2 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 49 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 629 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 166 969 случаев заражения коронавирусом, из них 25 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 23 новых случая заражения. В числе новых носителей вируса двое несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 11 граждан старше 65 лет.

4042 человека скончались в регионе за время пандемии. Накануне умерли 83-летний мужчина и 76-летняя женщина, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы восемь человек, накануне в больницы попали 11 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находится 921 человек, 45 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 15 человек — в тяжелом состоянии, из них четыре пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 июня прививку от коронавируса сделал 698 061 человек. Второй компонент препарата получили 557 852 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Ревакцинацию прошли 159 424 жителя республики.