Благовещенск, , 08:43 — REGNUM 13 дорог регионального и местного значения перекрыты из-за размытия паводковыми водами. Обеспечивать безопасность дорожного движения на этих трассах невозможно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Паводок на Алтае. Размыло дорогу Алтайавтодор

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Полностью закрыто движение из села Магдагачи в Толбузино, Гонжу и Тыгду, а также между населёнными пунктами Черняево и Кузнецово. Невозможен проезд по участкам дорог из Белогорска в Ромны, из Заречного в Константиновку, из Зеи в Золотую Гору и Снежногорский, из Заречного в Грибовку и на подъезде к городу Сковородино и селу Ивановка.

В местах ограничений водителей предупреждают дорожными знаками «Движение запрещено». Проезды приводят в нормативное состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в пяти районах Приамурья — в Ромненском округе, Архаринском, Тамбовском, Магдагачинском и Зейском — из-за переувлажнения земельного полотна и дождевого циклона отмечались сложные дорожные условия.