Чебоксары, 2 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Чувашии после разбора ситуации со срывом графика реконструкции улицы Гражданская в Чебоксарах, где генподрядчик просил проавансировать проект до 90%, а власти сослались на незаконность просьбы, внесли изменения в авансовые платежи по госконтрактам. Соответствующее постановление подписал 1 июня глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Данным решением редактируется постановление, принятое полгода назад о реализации бюджета и касается установления «особенностей авансовых платежей при заключении государственных контрактов в 2022 году». Внесены три поправки об условиях предоставления аванса — с уточнением, что они не должны превышать лимиты бюджетных обязательств на 2022 год.

Согласно постановлению, в рамках государственных контрактов по поставке товаров, выполнении работ и оказание услуг, в отношении которых осуществляется казначейское сопровождение средств, авансовые платежи могут составлять «от 50 до 90 процентов суммы договора».

До 20% могут вноситься авансовые платежи по государственным контрактам о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, в отношении которых не осуществляется казначейское сопровождение средств. Однако «по отдельным решениям» чувашского правительства размер аванса может составить «в размере от 20 до 50 процентов суммы договора (государственного контракта)».

По остальным договорам (государственным контрактам), в отношении которых не осуществляется казначейское сопровождение, размер аванса может составлять «до 50 процентов суммы договора».

Напомним, что ранее генеральный подрядчик масштабной реконструкции улицы Гражданская в Чебоксарах, выбившийся из графика на полгода, попросил «90% авансирования проекта» стоимостью почти 1 млрд рублей. На что глава Чувашии Олег Николаев заявил, что «90% аванса мы никак не можем дать, потому что в законодательстве нет такой нормы, максимум — до 80%».

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Чувашии по ряду программ, реализуемых муниципальными образованиями, не все заказчики смогли уложиться в обозначенный срок (1 мая) по контрактации региональных средств.