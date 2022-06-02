Владикавказ, 2 июня 2022, 08:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретился с многодетной семьей Кадзаевых из Северной Осетии. Встреча проходила 1 июня в режиме видеоконференцсвязи.
Рассказав главе государства о своей семье и поддержке, которую многодетные семьи получают от государства, глава семейства Вадим Кадзаев попросил решить проблему дополнительного образования в городе Беслане, где они проживают.
По словам отца, его десять детей из 15 занимаются музыкой, на занятия им приходится ездить в другой город, так как в Беслане нет возможности обучаться игре на музыкальных инструментах.
В ответ на это Путин пообещал поговорить с республиканским руководством и рассмотреть данную просьбу.
В преддверии Дня защиты детей орден семья Ларисы и Вадима Кадзаевых удостоена ордена «Родительская слава». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
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