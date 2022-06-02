Владикавказ, 2 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с многодетной семьей Кадзаевых из Северной Осетии. Встреча проходила 1 июня в режиме видеоконференцсвязи.

Телеграм-канал главы Северной Осетии Семья Кадзаевых из города Беслана

Рассказав главе государства о своей семье и поддержке, которую многодетные семьи получают от государства, глава семейства Вадим Кадзаев попросил решить проблему дополнительного образования в городе Беслане, где они проживают.

По словам отца, его десять детей из 15 занимаются музыкой, на занятия им приходится ездить в другой город, так как в Беслане нет возможности обучаться игре на музыкальных инструментах.

«В нашем городе многие дети хотели бы учиться именно по классу скрипки, но у них нет такой возможности. Мы преодолели такую трудность — ездить в другой город, но многие не могут. Если бы образование дополнительное пришло к нам в город, многие бы воспользовались этим и были бы благодарны», — приводит слова Кодзаева портал «15-й Регион».

В ответ на это Путин пообещал поговорить с республиканским руководством и рассмотреть данную просьбу.

В преддверии Дня защиты детей орден семья Ларисы и Вадима Кадзаевых удостоена ордена «Родительская слава». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

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