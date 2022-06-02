Уфа, 2 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Закон о социальных сертификатах принят в Башкирии. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что депутаты госсобрания республики приняли соответствующий закон.

«В нашей республике до конца 2024 года будет проходить апробация нового общефедерального механизма организации социального обслуживания населения. Суть новшества заключается в том, что каждый человек, нуждающийся в социальных услугах, получит обеспеченный финансированием сертификат и сможет самостоятельно выбирать обслуживающую организацию. Принятый закон направлен на создание необходимых правовых условий», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что эксперимент с социальными сертификатами проходит в рамках соглашения, которое было заключено между Министерством финансов России и правительством Башкирии.

«Важное преимущество новой системы — развитие конкуренции. Если раньше профильное министерство выбирало для обслуживания конкретной территории одного исполнителя и заключало с ним договор на весь год, то теперь заниматься этой деятельностью смогут сразу несколько организаций», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Сообщается, что получатель сертификата может сам выбрать организацию, которую можно будет менять хоть каждый месяц.

«Закон не потребует дополнительных расходов бюджета, так как не предполагает новых обязательств. Финансирование социального обслуживания будет осуществляться в рамках государственной программы «Социальная защита населения Республики Башкортостан», — пояснил Толкачев.

Сообщается, что закон направлен на подпись главе Башкирии Радию Хабирову.