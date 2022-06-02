Москва, , 08:38 — REGNUM Следует понимать, что CDBC (цифровые деньги центральных банков) — это скорее о внедрении новой платежной инфраструктуры, а не принципиально нового средства обмена, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Green Crypto Processing по РФ и Восточной Европе Ивона Гутович.

Доллары

«CDBC являются частью общей эмиссии валюты государства, которая, напомним, осуществляется не только в виде выпуска банкнот и монет, но и в безналичном формате. На самом деле здесь даже не обязательно использовать технологию блокчейн.

Главное, чего хотят добиться в центробанках при запуске цифрового аналога валют — это создать изолированную и прозрачную систему, где регулятор сможет добиться большего контроля за потоками денежных средств.

Не зря первой страной, запустившей CDBC, является Китай, который отличается особо жестким регулированием денежного рынка. Подобная логика вступает в противоречие с самой основой криптовалютной индустрии.

Её представители стремятся к максимальной свободе действий и независимости от политики центробанков, считая ее вредной для своего капитала, ведь, как известно, таргетирование инфляции является одним из столпов стимулирования экономики.

Да и необходимость получать разрешение валютного контроля для переводов собственных денежных средств по душе далеко не всем.

Таким образом, запуск цифрового доллара — это процесс, который никак не связан с криптовалютой и не способен каким-либо образом повлиять на расстановку сил на рынке.

Запуск новой инфраструктуры может скорее привести к желанию максимально расчистить поле и сократить количество схожих инструментов, как это сделали в том же Китае. Тем не менее, для куда более либеральных США подобный вариант развития кажется маловероятным.

Кроме того, у американских регуляторов явно присутствует понимание того, что люди все равно будут пользоваться стейблкоинами, а значит запретные меры способны лишь увеличить долю теневого сектора.

Гораздо более разумной тактикой будет контролировать, а не запрещать централизованные инструменты, вроде UCDC, USDT и т.д. Крупные криптопроекты готовы выполнять любые требования регуляторов, чтобы сохранить бизнес, и с легкостью идут на сотрудничество.

Вот и получается, что необходимости как-то спасать стейблкоины сейчас совершенно нет», — пояснила эксперт.

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