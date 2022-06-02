Донецк, 2 июня, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины нанесли артиллерийский удар по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Очередная атака зафиксирована в 8:10 с позиций в Авдеевке. Удар артиллерии был нанесён по Ясиноватой. Всего выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Украины совершили обстрел города Макеевка в Донецкой Народной Республике.