Пекин, , 08:36 — REGNUM Объем железнодорожных перевозок в Китае, ключевой показатель экономической активности, вырос на 6,6% в годовом исчислении до рекордно высокого уровня в мае, пока страна продолжает совершенствовать логистику с целью поддержать экономику на фоне борьбы с COVID-19, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу Scoopnest.com

Согласно данным, опубликованным компанией China State Railway Group Co., Ltd., за этот период по железным дорогам Китая было перевезено в общей сложности 340 млн тонн грузов, что на 21,1 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным, среди грузов было 5,02 млн тонн зерна и удобрений, что на 28,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прошлом месяце страна также перевезла по железным дорогам 110 млн тонн угля, используемого для выработки электроэнергии, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обеспечило хранение угля на 363 электростанциях в течение 33,4 дней.

В прошлом месяце грузовые поезда Китай-Европа перевезли 129 500 двадцатифутовых контейнеров в эквиваленте, при этом среднесуточный объем вырос на 13,3% по сравнению с апрелем. По железной дороге Китай-Лаос было перевезено 138 200 тонн грузов для трансграничной торговли, что на 4,3% больше, чем месяц назад.