Петропавловск-Камчатский, , 08:35 — REGNUM На Камчатке с 30 мая по 1 июня пожарные потушили 21 пал сухой растительности на общей площади более 8 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Лесной пожар

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Наибольшее число таких пожаров зарегистрировано в Елизовском районе — 10. На втором месте Петропавловск-Камчатский, где произошло восемь палов.

Самые крупные пожары зафиксировали в лесном массиве в 6 км от села Пиначево и на 19 км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. На тушение первого возгорания 36 человек с применением 4 единиц техники потратили 2 часа 46 минут. Пожар площадью 3 га на трассе тушили семь человек на двух автоцистернах менее двух часов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке всё больше районов объявляют о высоком уровне пожарной опасности.