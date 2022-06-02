Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Виновной в клевете на американского актера Джонни Деппа признал его бывшую супругу Эмбер Хёрд суд присяжных. Заседание суда в штате Виргиния 1 июня транслировали местные телеканалы.

Джонни Депп и Эмбер Хёрд GabboT

Судья зачитал решение присяжных, обязавших экс-супругу Джонни Деппа выплатить актёру компенсацию в размере $10 млн, а также штраф в размере $5 млн.

В то же время, суд присяжных удовлетворил встречный иск Хёрд к бывшему супругу о клевете, по которому актер обязан будет выплатить $2 млн.

При этом Эмбер Хёрд находилась во время оглашения приговора присяжных в зале суда, а Джонни Депп был в Великобритании.

Отметим, ранее Джонни Депп обвинил Эмбер Хёрд в клевете, потребовав через суд компенсацию в размере $50 млн за статью в газете The Washington Post, в которой она заявила, что подвергалась домашнему насилию. Депп и Хёрд состояли в браке в 2015–2016 годах.