Москва, 2 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. На территории России продолжают действовать 14 лесных пожаров. Об этом 2 июня сообщили в Авиалесоохране.

bertknot Лесной пожар

Уточняется, что лесные насаждения горят на площади 11 165 га.

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Также сообщается, что за прошедшие сутки в стране пожарные службы ликвидировали 33 природных пожара.

«За сутки в 16 регионах России лесные службы и привлечённые лица ликвидировали 33 лесных пожара на площади, пройденной огнём, 6593 га», — добавили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 1 июня, в России было ликвидировано 40 природных пожаров на площади 5259 га. При этом продолжали действовать 28 лесных пожаров на площади 17 130 га.