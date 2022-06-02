Пномпень, , 08:34 — REGNUM Камбоджа и Китай подписали Меморандум о взаимопонимании о строительстве завода по розливу и упаковке вакцины против COVID-19 в Камбодже, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Камбоджа

Меморандум о взаимопонимании был подписан министром здравоохранения Камбоджи Мам Бунхенгом и генеральным директором китайской компании Sinovac Life Sciences Co., Ltd. Гао Цяном по видеосвязи.

По словам Бунхенга, в рамках сделки Камбоджийскому фармацевтическому предприятию предоставляются права на строительство завода по розливу и упаковке вакцин против COVID-19, а правительство Камбоджи заключило контракт на закупку вакцин на заводе в течение трех лет с 2024 по 2026 год.

«Строительство завода по розливу и упаковке вакцин направлено на удовлетворение спроса на вакцины среди камбоджийцев и иностранцев, проживающих в Камбодже», — сказал он на мероприятии.

Sinovac и Sinopharm широко используются в программе иммунизации королевства. Министерство здравоохранения Камбоджи сообщило, что на сегодняшний день вакцины против COVID-19 были введены более чем 15 млн человек, или 94% от общей численности населения в 16 млн человек.

Благодаря высокому уровню вакцинации Камбоджа возобновила всю социально-экономическую деятельность и вновь открыла свои границы для полностью вакцинированных путешественников без карантина с ноября прошлого года.

По данным министерства здравоохранения, за последние 25 дней в стране Юго-Восточной Азии не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19, и в королевстве остаются только четыре активных случая.